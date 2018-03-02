Закон должен помочь развитию науки

Преодоление законодательных барьеров, мешающих развитию самых актуальных и перспективных знаний и технологий, является ключевым условием для развития всей российской науки. Об этом Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. Глава государства отметил важность освоения Арктики, геномных исследований, а также широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли и технологий обработки больших данных.

«Нам нужно наладить разработку и локализацию ключевых технологий и решений, в том числе для освоения Арктики и морского шельфа», — говорилось в послании президента.

Исполнительный директор Центра арктических технологий Московского физико-технического института Юрий Васильев считает, что речь тут идет не только об Арктике, но и вообще об освоении труднодоступных мест российского Севера.

— У нас по стране более 10 тыс. изолированных территорий, — рассказал «Известиям» Юрий Васильев. — Это маленькие изолированные поселки, которые отрезаны от больших коммуникаций. И это не только Арктика, но и Сибирь, и Дальний Восток. Это в большинстве своем не военные объекты, это поселения, где люди живут и трудятся, как правило, вахтовым способом в крайне тяжелых условиях. Энергетика, связь, медицина — в этих областях Арктика требует очень простых надежных решений. Еще одно направление арктических исследований, предусмотренное арктической программой (полное название — «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». — «Известия»), — технологии добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в северной зоне.

Для реализации мероприятий в рамках ФАП в Московском физико-техническом институте был открыт специальный корпус. Программа, рассчитанная на четыре года, ориентирована не на чисто научные исследования, а главным образом на глубоко прикладные разработки. По всем направлениям должны быть не только созданы опытные образцы, но и налажено серийное производство, говорит Юрий Васильев. По его словам, важное значение будет иметь российское происхождение используемых технологий, компонентов, программного обеспечения.

Президент особо отметил важность крупных междисциплинарных научно-образовательных проектов в такой перспективной сфере, как геномные исследования: «Кардинальный прорыв по этому направлению откроет путь к созданию новых методов диагностики, предупреждения и борьбы со многими заболеваниями...»

По мнению директора Медико-генетического научного центра Сергея Куцева, геномные исследования — основа прогресса в области диагностики наследственных заболеваний, их профилактики и лечения.

— Современные технологии — например, секвенирование нового поколения, — позволяют значительно расширить базу наших знаний о геноме популяций, проживающих в Российской Федерации, — рассказал «Известиям» Сергей Куцев. — Это знание нужно для того, чтобы мы могли правильно интерпретировать результаты геномных исследований тех пациентов, у которых мы подозреваем наследственные заболевания. Точный молекулярно-генетический диагноз позволит создавать персонализированные подходы к лечению наследственных заболеваний. Особенно перспективно использование технологий так называемого редактирования генома. Уже сейчас для нескольких генетических заболеваний эти технологии находятся на одной из последних стадий клинических испытаний.

Подчеркнул президент и необходимость преодоления законодательных ограничений, мешающих развитию самых актуальных и перспективных знаний и технологий: «В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных».

Действующее законодательство, как убежден генеральный директор Ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев, — одна из главных помех развитию в стране беспилотной авиации.

— Сегодня первоочередной нормативной задачей является изменение структуры и порядка использования воздушного пространства, как это уже сделано во многих странах. Необходимо выделить безопасный воздушный слой для осуществления полетов в пределах видимости, нужно снять режим секретности, распространяющийся сегодня на весь рынок дистанционного зондирования земли, необходимо выделить легальные частоты для управления движением беспилотников, — рассказал «Известиям» Глеб Бабинцев.