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Уровень вод Мирового океана вырос на 77 мм за 25 лет

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Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
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Уровень вод в Мировом океане за последние 25 лет вырос на 77 мм. Об этом рассказали ученые из Всемирной метеорологической организации.

Причиной повышения данного показателя стало тепловое расширение вод. Количество воды в океанах увеличивается из-за таяния ледников, пишет «Федеральное агентство новостей».

Такой вывод ученые сделали благодаря точнейшему компьютерному моделированию и высокоточным сенсорам на спутниках, которые занимаются космическим наблюдением за нашей планетой.

Скорость повышения уровня вод в Мировом океане составляет 2,9 мм. Причем каждый год этот показатель увеличивается на 0,084 мм из-за глобального потепления. Таким образом планета реагирует на климатические изменения.

30 августа стало известно, что ученые Йельского университета обнаружили в Арктическом регионе большой объем теплой и соленой воды. Она проникает в Канадский бассейн, расположенный севернее Аляски, и нагревает его.

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