Порошенко пообещал не давать УПЦ «расставлять пальцы веером»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) «расставлять пальцы веером». Об этом в субботу, 1 декабря, пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По его заверениям, автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. В стране сохранится конституционное право граждан на свободу вероисповедания, в том числе для тех, кто останется предан канонической УПЦ.

«Но пальцы веером Московский патриархат тут расставлять больше не будет», — добавил украинский лидер.

Порошенко рассказал, что украинские граждане будут самостоятельно выбирать, в какую церковь ходить, и «никто никого ни к чему не будет подталкивать».

Накануне глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на попытки украинских властей воздействовать на священнослужителей УПЦ. По его словам, после отказа архиереев канонической церкви участвовать в «объединительном соборе» власти в Киеве начали проводить «индивидуальные беседы» с целью склонить их к изменению решения.

В тот же день сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю столичной лавры — митрополиту УПЦ Павлу. По его словам, во время беседы на него оказывалось давление. Также проводилась опись имущества Киево-Печерской лавры.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

На заседании Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Принять устав планируют на «объединительном соборе» раскольников в Киеве, дата которого еще не определена.