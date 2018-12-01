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Порошенко заявил о «двух плохих новостях» для Путина

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко, комментируя инцидент с участием украинских военных кораблей в Керченском проливе, заявил о «двух плохих новостях» для российского лидера Владимира Путина.

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«Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — рассказал глава Украины в интервью Sky News.

Вторая новость, отметил Порошенко, связана с возможной отменой выборов в стране из-за введения военного положения. По его мнению, если украинские власти отменят голосование, выиграет только один человек.

«Знаете, кто это? Это Путин», — приводит слова Порошенко пресс-служба украинского президента.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства заявил, что у Порошенко на сегодняшний день «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.

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