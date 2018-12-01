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Захарова назвала действия Киева геноцидом украинцев

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Власти Украины ведут геноцид собственного народа. Об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

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Она отметила, что военное положение на Украине лишает жителей страны многих гражданских прав, а сами украинцы уже не знают, чего ждать от таких властей.

«Эти люди, которые собственный народ подвергают геноциду. Ведь это геноцид не в адрес россиян, это геноцид в адрес собственного народа, украинцев, которые уже не знают, что еще им власть преподнесет», — сказала дипломат в программе «60 минут».

26 ноября Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в 10 областях Украины на 30 дней. Подобный режим предусматривает ограничение таких конституционных прав граждан, как свобода слова, невмешательство в личную жизнь, право на массовые собрания и на неприкосновенность жилища.

В четверг в указанных регионах уже отменили выборы депутатов местных советов и мэров.

30 ноября госпогранслужба Украины из-за военного положения ограничила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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