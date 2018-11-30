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На Украине уверены в отсутствии рисков для бюджета из-за военного положения

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Фото: РИА Новости
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Военное положение на Украине не скажется на поступлении средств в государственный бюджет, заверили 30 ноября в министерстве финансов страны.

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Как пишет «РИА Новости», с введением в стране военного положения 28 ноября в госбюджет поступило меньше таможенных платежей. Так, 26 и 27 ноября их объем составил 1,6 млрд и 1,7 млрд гривен соответственно ($56,5 млн и $60 млн). При этом 28 ноября этот показатель сократился до 1,34 млрд гривен ($47,3 млн).

В пресс-службе министерства пояснили, что уменьшение поступлений в день вступления в силу военного положения было связано с «особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели». При этом в минфине ожидают, что по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов.

Вместе с тем в государственном бюджете Украины на 2018 год заложен дефицит на уровне 2,4% ВВП.

Военное положение начало действовать 28 ноября в 10 областях Украины. Власти страны ввели такие меры после инцидента с задержанием в Керченском проливе украинских военных кораблей, которые незаконно вторглись в российские территориальные воды. Положение будет действовать в течение 30 дней, оно также затрагивает Луганскую и Донецкую области Украины и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

В связи с этими мерами в 10 областях Украины были отменены местные выборы, которые должны были пройти 23 декабря.

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