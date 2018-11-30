Украина запретила въезд мужчинам из России

Госпогранслужба Украины ограничила въезд россиян на территорию страны. Запрещено пускать граждан РФ мужского пола в возрасте 16–60 лет. Подобное ограничение Украина вводила и четыре года назад. Но тогда действовали исключения, например, для родных умершего человека.