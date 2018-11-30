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Страны G7 призвали Москву отпустить арестованных украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали власти РФ отпустить на свободу украинских моряков, арестованных за незаконное вторжение в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Обращение министров обнародовано 30 ноября.

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«Мы призываем к сдержанности, должному уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Страны «группы семи» потребовали освободить задержанную команду и украинские военные суда, а также воздержаться от дальнейшего создания помех для их прохода через Керченский пролив.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях было найдено оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, организованной Киевом в преддверии президентских выборов.

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