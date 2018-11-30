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Константинополь разработал проект устава новой украинской церкви

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Украины
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На заседании Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Об этом 29 ноября сообщило греческое агентство церковных новостей «Ромфеа» со ссылкой на свои источники.

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Принять устав планируют на учредительном Соборе, дата которого еще не определена. Это один из завершающих этапов на пути предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине.

Политика Константинополя приведет к появлению на Украине еще одного раскольнического образования и применению Киевом репрессий. 

Давление уже оказывается в Киево-Печерской лавре, где описывают имущество.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви

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