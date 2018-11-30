Константинополь разработал проект устава новой украинской церкви

На заседании Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Об этом 29 ноября сообщило греческое агентство церковных новостей «Ромфеа» со ссылкой на свои источники.

Принять устав планируют на учредительном Соборе, дата которого еще не определена. Это один из завершающих этапов на пути предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине.

Политика Константинополя приведет к появлению на Украине еще одного раскольнического образования и применению Киевом репрессий.

Давление уже оказывается в Киево-Печерской лавре, где описывают имущество.

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Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви