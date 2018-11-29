Прямой эфир
Сюжет:

В РПЦ отмечают «торможение» планов Константинополя по автокефалии для Украины

0
Фото: ТАСС/Гердо Владимир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Константинопольский патриархат не смог принять решение относительно даты заседания объединительного собора на Украине в связи с отказом иерархов канонической Украинской православной церкви присутствовать на нем. Об этом 29 ноября заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.

На ладан дышат: новое испытание для отношений Москвы и Киева
За локальным церковным конфликтом на Украине стоит глобальная геополитика

Ранее в четверг Константинопольский патриархат в ходе заседания Священного синода в Стамбуле не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине, но подготовил проект устава церкви в рамках предоставления ей автокефалии.

«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твердо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — цитирует Балашова ТАСС.

По его словам, на это решение также повлияло отсутствие поддержки позиции Константинополя со стороны других поместных православных церквей.

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что Константинопольский патриархат на заседании Синода по украинскому вопросу разработал устав для несуществующей церкви.

«Константинопольский Патриархат вновь, кажется уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе», — написал Легойда в своем официальном telegram-канале.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео призвал Украину продвигаться к созданию автокефальной церкви
В Кремле прокомментировали ситуацию с автокефалией на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017