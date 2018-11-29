В РПЦ отмечают «торможение» планов Константинополя по автокефалии для Украины

Константинопольский патриархат не смог принять решение относительно даты заседания объединительного собора на Украине в связи с отказом иерархов канонической Украинской православной церкви присутствовать на нем. Об этом 29 ноября заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.

Ранее в четверг Константинопольский патриархат в ходе заседания Священного синода в Стамбуле не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине, но подготовил проект устава церкви в рамках предоставления ей автокефалии.

«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твердо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — цитирует Балашова ТАСС.

По его словам, на это решение также повлияло отсутствие поддержки позиции Константинополя со стороны других поместных православных церквей.

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что Константинопольский патриархат на заседании Синода по украинскому вопросу разработал устав для несуществующей церкви.

«Константинопольский Патриархат вновь, кажется уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе», — написал Легойда в своем официальном telegram-канале.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.