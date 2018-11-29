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Порошенко заявил об утверждении Константинополем томоса для украинской церкви

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Синод Вселенского патриархата одобрил текст томоса о создании Украинской автокефальной церкви и принял решение о созыве объединительного собора. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«На Синоде Вселенского Патриархата принято историческое решение о создании автокефальной Украинской Церкви. Одобрено текст томоса о создании этой церкви и принято решение о созыве объединительного Собора», — написал он в Twitter.

По словам президента Украины, «остался всего один шаг» до завершения этого процесса.

«Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный Собор. Выбранному предстоятелю выпадет честь получить томос из рук Вселенского патриарха», — отметил Порошенко.

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Как сообщает «РИА Новости», Константинопольский патриархат в ходе заседания Священного синода в Стамбуле не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине, но подготовил проект устава церкви в рамках предоставления ей автокефалии.

«В рамках ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию церкви Украины и в ожидании издания патриаршего и синодального томоса, Святейший и Священный синод составил конституционную хартию церкви», —— говорится в пресс-релизе секретариата синода.

Ранее пресс-служба Константинопольского патриархата утверждала, что на синоде будет названа точная дата.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

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