Несколько десятков священников УПЦ вызвали на допрос

Служба безопасности Украины (СБУ) массово вызывает на допросы представителей духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 1 декабря сообщил информационно-просветительский отдел на сайте УПЦ.

В заявлении отмечается, что священнослужителям пришли повестки, в которых их приглашают на беседу в качестве свидетелей. При этом, о чем именно они должны свидетельствовать, правоохранители не сообщили.

«Следует отметить, что после принятия во время собора епископов 13 ноября 2018 года постановления относительно последних церковных событий на Украине в разных регионах страны практически одновременно прошло несколько провокаций», — сообщают в УПЦ. Именно 13 ноября УПЦ раскритиковала идею Константинопольского патриархата дать украинской церкви автокефальный статус.

По убеждению главы юридического отдела церкви протоиерея Александра Бахова, «учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом объединительном соборе».

В этот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) «расставлять пальцы веером». В то же время, по его заверениям, автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. В стране сохранится конституционное право граждан на свободу вероисповедания, в том числе для тех, кто останется предан канонической УПЦ.

Накануне глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на попытки украинских властей воздействовать на священнослужителей УПЦ. По его словам, после отказа архиереев канонической церкви участвовать в «объединительном соборе» власти начали проводить «индивидуальные беседы» с целью склонить их к изменению решения.

В тот же день сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю столичной лавры — митрополиту УПЦ Павлу. По его словам, во время беседы на него оказывалось давление. Также проводилась опись имущества Киево-Печерской лавры.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

На заседании синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Принять устав планируют на «объединительном соборе» раскольников в Киеве, дата которого еще не определена.