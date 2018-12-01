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Несколько десятков священников УПЦ вызвали на допрос

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Фото: РИА Новости
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Служба безопасности Украины (СБУ) массово вызывает на допросы представителей духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 1 декабря сообщил информационно-просветительский отдел на сайте УПЦ.

В заявлении отмечается, что священнослужителям пришли повестки, в которых их приглашают на беседу в качестве свидетелей. При этом, о чем именно они должны свидетельствовать, правоохранители не сообщили.

«Следует отметить, что после принятия во время собора епископов 13 ноября 2018 года постановления относительно последних церковных событий на Украине в разных регионах страны практически одновременно прошло несколько провокаций», — сообщают в УПЦ. Именно 13 ноября УПЦ раскритиковала идею Константинопольского патриархата дать украинской церкви автокефальный статус.

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По убеждению главы юридического отдела церкви протоиерея Александра Бахова, «учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом объединительном соборе».

В этот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) «расставлять пальцы веером». В то же время, по его заверениям, автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. В стране сохранится конституционное право граждан на свободу вероисповедания, в том числе для тех, кто останется предан канонической УПЦ.

Накануне глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на попытки украинских властей воздействовать на священнослужителей УПЦ. По его словам, после отказа архиереев канонической церкви участвовать в «объединительном соборе» власти начали проводить «индивидуальные беседы» с целью склонить их к изменению решения.

В тот же день сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю столичной лавры — митрополиту УПЦ Павлу. По его словам, во время беседы на него оказывалось давление. Также проводилась опись имущества Киево-Печерской лавры.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

На заседании синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Принять устав планируют на «объединительном соборе» раскольников в Киеве, дата которого еще не определена.

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