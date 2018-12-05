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США пригрозили РФ последствиями за задержание украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит задержанных украинских моряков.

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«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем», — заявил чиновник.

Также он указал, что это «постоянное послание» США россиянам относительно «различных форм агрессивного поведения», передает «РИА Новости».

«Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза», — отметил представитель Госдепартамента.

По его словам, США опасаются, что инцидент в Керченском проливе может стать прецедентом в других частях мира.

В одном из фрагментов стенограммы чиновник называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Эту должность занимает госсекретарь Майк Помпео.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

На фоне инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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