Украина обсудила с НАТО отправку кораблей альянса в Азовское море

Украина обсудила с министрами иностранных дел стран НАТО возможность отправки кораблей альянса в Азовское море, сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин по итогам встречи в Брюсселе.

Глава внешнеполитического ведомства не уточнил, какой ответ дали члены организации. Однако он заверил, что получил «самую широкую поддержку союзников», пишет ТАСС.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи ничего не сказал о возможной отправке кораблей альянса в Азовское море. Он лишь заявил, что организация сохранит присутствие в Черном море. Политик также пообещал продолжать поддерживать реформы на Украине, в частности содействовать развитию военно-морских сил страны, сообщает «Газета.ру».

Отношения между Киевом и Москвой обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

На фоне инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

2 декабря стало известно, что украинский лидер в интервью немецкому изданию Funke Media Group заявил о необходимости усилить военное присутствие Германии и ее союзников в Черном море для «сдерживания» РФ.