Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не реагирует на попытки украинского коллеги Петра Порошенко поговорить по телефону. По его словам, глава Украины ведет нехитрую политическую игру, чтобы представить себя успешным переговорщиком.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать», — сказал Путин в среду, 5 декабря.

Он отметил, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации, ответственность за которые перекладывает на Россию. Далее украинский лидер хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы, добавил президент.

«Вот нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участия и не буду», — заключил глава российского государства, передает ТАСС.

Звонки без ответа

Порошенко уже дважды жаловался на то, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с Владимиром Путиным, но его запрос остался без ответа. Впервые такое заявление украинский лидер сделал 27 ноября, а 2 декабря вновь повторил в интервью журналистам France24.

Украинский лидер отмечал, что был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, с тем чтобы она позвонила российскому президенту. Путин и Меркель действительно провели телефонный разговор 26 декабря, в ходе которого обсудили инцидент в Керченском проливе. Российский президент назвал действия украинской стороны провокационными, а также выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.

Реакция в России

Жалобы украинского лидера 3 декабря пркомментировал член Совфеда Алексей Пушков. Он отметил, что не видит оснований для проведения телефонного разговора.

«А зaчем? Хочет обсудить собственную провокацию? Тут и так все ясно», — написал сенатор в Twitter.

Также среди возможных тем переговоров Пушков назвал желание Порошенко «обвинить Россию в подготовке к агрессии» и «пожаловаться на судьбу».

«Не по адресу. Говорить не о чем», –– заключил он.

С чего все началось

Отношения Киева и Москвы вновь обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Путин, впервые комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.