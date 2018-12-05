Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону

Президент России Владимир Путин рассказал, почему он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.

По словам главы государства, он не хочет участвовать в избирательной кампании украинского лидера.

Как отметил Путин, Порошенко специально создает кризисные ситуации и устраивает провокации, при этом сразу же перекладывая ответственность за содеянное на Россию, а после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы». Таким образом Путин описал «нехитрую комбинацию» Порошенко и подытожил, что не хочет принимать в ней участие.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях было найдено оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

Россия назвала инцидент провокацией Киева, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.