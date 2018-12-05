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На Украине предложили уголовное наказание за «пропаганду русского мира»

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Фото: ТАСС/Вышинский Денис
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Советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк предложил ввести в стране уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и отрицание «агрессии России».

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Целью возможного нововведения он назвал защиту национальных интересов страны и государственности Украины. В эфире телеканала «Прямой» советник главы МВД добавил, что наказывать надо и за «оскорбление революции достоинства» (евромайдана), пишет «Газета.ру».

На Украине не первый год призывают запретить всё, что связано с Россией или русским языком. Так, в сентябре Львовский областной совет ввел мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта», в том числе различных выставок и концертов.

1 октября представители «Блока Петра Порошенко» и внефракционные депутаты подали на рассмотрение Верховной рады законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир», признать его «формой национал-социализма» на законодательном уровне.

18 октября опрос показал, что, несмотря на попытки власти украинизировать страну и исключить «всё русское», большинство украинцев предпочитают смотреть телепрограммы на русском языке.

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