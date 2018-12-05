Порошенко попросил Запад сменить разговоры о России на действия

Президент Украины Петр Порошенко ждет от стран Запада не только заявлений по поводу инцидента в Керченском проливе, но и действий в адрес России. В том числе он призвал к увеличению присутствия НАТО в Черном и Азовском морях.

«Заявления США, G7, ЕС и других союзников — однозначно, сильная поддержка Украины», — цитирует «РИА Новости» интервью, которое Порошенко дал агентству Bloomberg. Однако пока западные партнеры делают сильные заявления, президент России Владимир Путин действует, отметил политик.

Порошенко уточнил, что произошедшее в Керченском проливе не повлияло на украинскую экономику.

«Мы не ограничиваем никакие права, в том числе права экономических субъектов. У нас стабильная банковская система, стабильный обменный курс», — подчеркнул он.

Ранее в декабре чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», если она не отпустит задержанных украинских моряков. По его словам, это «постоянное послание» Соединенных Штатов россиянам относительно «различных форм агрессивного поведения».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях было найдено оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями.