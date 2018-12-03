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Пушков отреагировал на жалобы Порошенко о невозможности дозвониться Путину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков не видит оснований для проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко.

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«Порошенко жалуется, что не может дозвониться до Путина. А зачем? Хочет обсудить собственную провокацию? Тут и так все ясно. Вновь обвинить Россию в подготовке к агрессии? Он этим и так каждый день занимается. Пожаловаться на судьбу? Не по адресу. Говорить не о чем», –– написал политик в Twitter.

2 декабря Петр Порошенко сообщил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться Владимиром Путиным, но его запрос якобы остался без ответа.

Аналогичное заявление украинский лидер делал 27 ноября. По его словам, Кремль не ответил на его запрос, поэтому он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой позвонить Путину.

25 ноября три корабля украинских ВМС нарушили границу РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате суда и моряки были задержаны.

Российский президент на саммите G20 указал на целенаправленные провокационные действия Киева и представил мировым лидерам хронологию событий произошедшего.

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