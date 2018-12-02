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Порошенко вновь пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным

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Фото: ТАСС/Палинчак Михаил
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако его запрос до сих пор остался без ответа.

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«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее», — сказал Порошенко в интервью журналистам France24

Порошенко обвинил российскую сторону в якобы полном отказе от прямых телефонных переговоров, а также вновь заявил о «грубом нарушении международного права». 

27 ноября Порошенко уже жаловался на отсутствие ответа на запрос о переговорах со стороны Кремля. Также он заявил, что это он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она позвонила российскому президенту.

Путин и Меркель провели телефонный разговор 26 декабря, в ходе которого обсудили инцидент в Керченском проливе. Российский президент назвал действия украинской стороны провокационными, а также выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.

В ходе саммита «двадцатки», который проходил с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине, российский президент встретился с немецким канцлером, а также лидером Франции Эммануэлем Макроном. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Путин буквально «на пальцах» объяснил произошедшее в Керченском проливе. По его словам, на кораблях украинских военных был обнаружен приказ руководства, в котором говорилось о необходимости скрытно проникнуть в нейтральные воды, а далее прорваться под Крымский мост.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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