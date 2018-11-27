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Порошенко сообщил о попытках связаться с Путиным после задержания украинских кораблей

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после задержания судов Военно-морских сил (ВМС) Украины в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако данный запрос остался без ответа. 

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«Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа», — рассказал Порошенко в интервью украинским телеканалам во вторник, 27 ноября, передает «Интерфакс».

Он также добавил, что был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, с тем чтобы она позвонила российскому президенту. 

Данную информацию уже прокомментировал «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, каких-либо контактов двух президентов после инцидента в Керченском проливе не было.

26 ноября Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили инцидент в Керченском проливе. Российский президент назвал действия украинской стороны провокационными, а также выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти, с тем чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Вечером 26 ноября из-за инцидента Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны. Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.

Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

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