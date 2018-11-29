Кремль оценил призыв Киева к НАТО направить корабли в Черное море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал негативной реакцию Кремля на призыв Украины к НАТО об отправке кораблей в Черное море.

По словам Пескова, подобная постановка вопроса направлена на «дальнейшее провоцирование напряженности, продолжение провокативной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы Порошенко».

Пресс-секретарь главы государств не стал рассуждать о возможных последствиях того, что в НАТО примут решение об отправке кораблей.

Накануне Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей: украинские суда и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.