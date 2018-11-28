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Порошенко не намерен продлевать военное положение на Украине

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко не планирует продлевать режим военного положения, который был введен в ряде регионов страны после инцидента с кораблями в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил заявил в среду, 28 ноября, во время поездки в Чернигов.

«Если сейчас шаги Украины и международная реакция остановят агрессора, через 30 дней закончится военное положение. Я его не собираюсь продлевать», — цитирует Порошенко ТАСС.

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По словам политика, поставлена задача «не терять ни минуты в случае открытой полномасштабной наземной агрессии».

Решение о введении военного положения в нескольких областях Украины было принято 26 ноября после провокации кораблей ВМС страны в Керченском проливе. Режим должен был начать действовать с 26 ноября и завершиться 26 декабря. При этом официально закон вступает в силу только после его официального опубликования, то есть с 28 ноября.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории, уточняет НСН.

Корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины 25 ноября вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». Кроме того, 27 и 28 ноября суд арестовал всех моряков, находившихся на кораблях. 

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии очередных президентских выборов.

 

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