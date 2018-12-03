Политолог оценил украинский проект о расторжении договора о дружбе с РФ

Внесение в Верховную раду законопроекта о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией продиктовано желанием президента Украины Петра Порошенко удержаться у власти, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта.

Эксперт напомнил, что дипломатические отношения между странами сегодня и так находятся на низком уровне — в частности, ни в одной из столиц нет послов.

«Дело в том, что шансов у него (Порошенко. — Ред.) мало, поэтому только введение военного положения и провокации, которые обычно поддерживаются Западом, могут позволить ему участвовать в выборах и на что-то надеяться», — заявил Почта в интервью RT.

По мнению политолога, нынешняя политика киевского руководства «на грани войны» приведет Украину к кризису.

3 ноября украинский лидер Петр Порошенко внес в Верховную раду соответствующий законопроект, который имеет статус неотложного.

Комментируя внесенный в раду законопроект, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что разрыв договора, без сомнения, влечет за собой слишком много скрытых рисков, — например, аннулирование договора об Азовском море, который определяет его статус как внутреннего моря. По его словам, отмена этого статуса может привести к росту эскалации в регионе.

В начале сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу Порошенко о непродлении соглашения. Спустя несколько дней глава государства подписал указ о разрыве договора о дружбе с РФ.

Согласно правилам, украинский МИД должен был проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании прекратить действие договора, а также обосновать свое решение. 21 сентября Киев направил соответствующую ноту Москве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Он является основополагающим документом двусторонних отношений и предполагает стратегическое партнерство государств, признание нерушимости существующих границ, а также уважение территориальной целостности стран.