Верховная рада решила не продлевать договор о дружбе с Россией

Украина решила не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года. Соответствующее решение приняла Верховная рада в четверг, 6 декабря.

Документ внес на рассмотрение президент Украины Петр Порошенко. Его поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, передает «РИА Новости».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом отношений двух стран и предполагает стратегическое партнерство.

В сентябре текущего года Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлевать соглашение. В Кремле отметили, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения. В Москве подчеркнули, что украинские власти поступили неразумно, решившись на этот шаг.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.