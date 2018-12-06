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Медведев прокомментировал антиукраинские санкции России

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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В санкциях Запада против Москвы в целом нет ничего хорошего. Однако в ситуации есть и позитивные моменты, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» в четверг, 6 декабря.

Интервью Медведева российским телеканалам. Видеотрансляция

Среди них глава правительства назвал, в частности, рост сельского хозяйства.

Комментируя российские санкции против Украины, Медведев подчеркнул, что они касаются не самой страны и ее народа, а направлены против тех, кто вредит РФ. По его словам, сколько они будут действовать — пока нельзя сказать.

Медведев добавил, что некоторые украинцы продолжают хранить деньги на счетах в РФ, и российским властям это известно.

В 2015 году Киев ввел ограничения против Москвы. В санкционный список изначально вошли 338 физических и 105 юридических лиц, позже его несколько раз расширяли.

1 ноября правительство России ввело контрсанкции против Украины, в список которых вошли 322 физических и 68 юридических лиц, в том числе глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ограничения подразумевают блокировку активов лиц, а также запрет вывода капитала и поставок товаров с территории Украины.

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