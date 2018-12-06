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Интервью Медведева российским телеканалам. Видеотрансляция

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире дает интервью российским телеканалам. «Известия» ведут видеотрансляцию.

В интервью принимают участвуют Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина, автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время». Глава правительства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего года.

Медведев впервые дал интервью российским СМИ в конце декабря 2008 года. Тогда он занимал пост президента России. Программа транслировалась в записи. Последующие интервью телезрители смотрели в прямом эфире. 

Предыдущий разговор премьера с тележурналистами состоялся 30 ноября 2017 года. Тогда обсуждались такие темы, как развитие российской экономики, противодействие киберпреступности, а также отношения Москвы и Вашингтона.

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