Прямой эфир

Медведев рассказал о зарубежных инвестициях в Россию вопреки санкциям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная экономика может развиваться прежде всего за счет собственных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым». Он призвал и в дальнейшем «рассчитывать на себя».

Многие европейские и американские компании, по словам Медведева, продолжают инвестировать в Россию. Однако власти США и некоторых стран Европы «вставляют палки», пытаясь ограничить эти вложения, отметил он.

Ранее Медведев заявил, что уходящий год стал «вполне позитивным» для российской экономики. Экономический рост за 10 месяцев составил 1,7%, инфляция по итогам составит 3,5%, что вполне соответствует таргету. При этом сохраняется ряд внешних шоков, подчеркнул премьер. К ним он, в частности, отнес непредсказуемость и волатильность цен на нефть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев подвел экономические итоги года
Медведев объяснил причину введения санкций США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017