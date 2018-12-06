Медведев рассказал о зарубежных инвестициях в Россию вопреки санкциям

Национальная экономика может развиваться прежде всего за счет собственных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым». Он призвал и в дальнейшем «рассчитывать на себя».

Многие европейские и американские компании, по словам Медведева, продолжают инвестировать в Россию. Однако власти США и некоторых стран Европы «вставляют палки», пытаясь ограничить эти вложения, отметил он.

Ранее Медведев заявил, что уходящий год стал «вполне позитивным» для российской экономики. Экономический рост за 10 месяцев составил 1,7%, инфляция по итогам составит 3,5%, что вполне соответствует таргету. При этом сохраняется ряд внешних шоков, подчеркнул премьер. К ним он, в частности, отнес непредсказуемость и волатильность цен на нефть.