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Медведев подвел экономические итоги года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У России есть все возможности для стабильного развития. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» в четверг, 6 декабря.

Уходящий год был вполне позитивным для российской экономики, отметил премьер-министр. Темпы роста за десять месяцев 2018 года составили 1,7%, рост продолжается. К 2020 году страна планирует выйти на 2% роста экономики в год.

Инфляция по итогам года составит около 3,5%, что вполне укладывается в таргет, отметил Медведев.

Глава правительства добавил, что внешние шоки для российской экономики сохраняются. К ним он отнес, в частности, непредсказуемость и волатильность цен на нефть.

В октябре Медведев, комментируя американские санкции против российских банков, заявил, что это — объявление торговой войны, но Москва в состоянии преодолеть такое давление. Нет никаких сомнений в том, что российская экономика способна адаптироваться к этому, подчеркнул он.

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