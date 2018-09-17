Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом заявила пресс-служба украинского лидера в понедельник, 17 сентября.

На сайте Порошенко уточняется, что указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), которым были поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины.

30 августа глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и в ближайшие дни предложит их руководству государства.

Сам Порошенко сообщал, что уведомит Москву о прекращении действия договора до 30 сентября.

В Кремле при этом отмечали, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения двух стран, и назвали подобные шаги украинского руководства неразумными.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений и предполагает стратегическое партнерство двух стран.