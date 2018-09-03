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Порошенко известит РФ о прекращении Договора о дружбе до 30 сентября

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Maxym Marusenko
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Президент Украины Петр Порошенко до 30 сентября уведомит Москву о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанного в 1997 году. 

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«Я подчеркиваю, что договор не разрывается, потому что это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением», — сказал Порошенко на встрече с лидерами фракций Верховной рады 3 сентября, передает «Интерфакс».

В последний раз договор был автоматически продлен в начале октября 2008 года. Его действие истекает 1 апреля 2019 года.

28 августа сообщалось, что Украина готовит пакет документов, которые необходимы для официального разрыва дружбы с Россией. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил 30 августа, что ведомство подготовило пакет документов о денонсации договора и в ближайшие дни предложит их руководству государства.

В Кремле назвали неразумными планы Киева предпринять шаги, которые будут способствовать дальнейшему ухудшению двусторонних отношений России и Украины, находящихся в глубочайшем кризисе.

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