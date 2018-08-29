Прямой эфир

В Кремле прокомментировали намерение Киева разорвать договор о дружбе с РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российско-украинские отношения находятся в кризисе, однако даже в этих условиях было бы неразумно предпринимать шаги, которые нанесут ущерб интересам народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы украинских властей расторгнуть договор о дружбе с РФ.

Дружба врозь: Порошенко решил разорвать главный договор с Россией
К чему приведет денонсация соглашения о дружбе двух стран

«Отношения [Москвы и Киева] находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет факторов, которые говорили бы об их нормализации. Но даже в этих условиях было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут ущерб интересам народов двух стран», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не была сторонницей свертывания отношений с соседним государством, но «всегда была противницей и оппонентом действий руководства Украины по отношению к населению юго-востока своей страны».

Президент Украины Петр Порошенко 28 августа сообщил, что поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить документы для начала денонсации договора о дружбе с Россией. Глава МИД Украины Павел Климкин в тот же день объявил, что Киев намерен официально объявить о расторжении договора до конца сентября.

Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года. Документ закрепляет в том числе принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор оценил последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией
Украина назвала сроки разрыва договора о дружбе с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017