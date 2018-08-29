В Кремле прокомментировали намерение Киева разорвать договор о дружбе с РФ

Российско-украинские отношения находятся в кризисе, однако даже в этих условиях было бы неразумно предпринимать шаги, которые нанесут ущерб интересам народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы украинских властей расторгнуть договор о дружбе с РФ.

«Отношения [Москвы и Киева] находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет факторов, которые говорили бы об их нормализации. Но даже в этих условиях было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут ущерб интересам народов двух стран», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не была сторонницей свертывания отношений с соседним государством, но «всегда была противницей и оппонентом действий руководства Украины по отношению к населению юго-востока своей страны».

Президент Украины Петр Порошенко 28 августа сообщил, что поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить документы для начала денонсации договора о дружбе с Россией. Глава МИД Украины Павел Климкин в тот же день объявил, что Киев намерен официально объявить о расторжении договора до конца сентября.

Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года. Документ закрепляет в том числе принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.