Украина назвала сроки разрыва договора о дружбе с Россией

Украина намерена официально объявить о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанном в 1997 году, до конца сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во вторник, 28 августа.

Министр заявил, что никакого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией для Украины не может быть, и уточнил, что ранее данный вопрос не рассматривался на более высоком уровне из-за неких юридических моментов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить документы для начала денонсации договора о дружбе с Россией.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что договор от 1997 года уже не несет особого смысла.

Последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией оценил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, для Киева разрыв договора негативно отразится на Украине, а для России пройдет почти незаметно.

Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года.

Документ закрепляет в том числе принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.

14 марта МИД Украины выступил с предложением разорвать договор о дружбе с Россией. В апреле Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений этого документа.

Отношения между Киевом и Москвой испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.