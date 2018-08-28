В Госдуме отреагировали на анонсированные Киевом «сюрпризы» для России

Игра ва-банк на антироссийской карте вряд ли поможет действующей киевской власти, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее 28 августа постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что делегация Украины представит неприятные для России сюрпризы на заседании 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что речь идет об инициативах по Донбассу и Крыму.

Слуцкий заявил, что неприятные сюрпризы, с учетом того, как нынешний украинский режим поступает со своими собственными гражданами, — это в стиле Киева.

«Но, к сожалению, вредят пока они только себе», — цитирует парламентария «РИА Новости».

По его мнению, заявление постпреда Украины связано с приближающимися на Украине выборами главы государства. «Впереди выборы президента, а рейтинг нынешнего главы государства недопустимо низок», — заключил депутат.

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября 2018 года. Ельченко ранее сообщил, что президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.

В августе президент Украины Петр Порошенко дал поручение дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к сессии Генассамблеи ООН.