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Порошенко увидел параллельную реальность в отношениях с Будапештом

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Danil Shamkin
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Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 августа, обвинил Будапешт в попытке создать параллельную реальность в отношениях с Киевом.

«К сожалению, Будапешт пытается создать какую-то параллельную реальность в отношениях с Украиной. И мы, и венгры защищаем язык. Хочу отметить, что мы делаем это на своей земле и четко делаем это по международным стандартам», — заявил глава государства 28 августа на встрече с руководителями дипломатических учреждений.

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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, сообщает ТАСС. Порошенко утвердил поправки в закон 25 сентября 2017 года.

Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе и вузах исключительно на украинском языке. Обучение на украинском языке будут вводить поэтапно до 2020 года.

Помимо Венгрии, документ раскритиковали Россия, Польша, Болгария, Греция и Румыния.

Порошенко не в первый раз обвиняет иностранные государства в создании параллельной реальности. В апреле прошлого года украинский лидер обвинил в попытке построить альтернативную реальность Россию, отмечает телеканал РЕН ТВ.

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