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Порошенко поручил не готовить документов по продлению договора о дружбе с РФ

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Фото: ТАSS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Украина не будет продлевать договор о дружбе с Россией. Президент государства Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел не готовить соответствующие документы, заявила в понедельник, 3 сентября, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на заседании согласительного совета парламента.

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По словам Геращенко, денонсация соглашения не планируется, так как за «нарушение» документа Киев требует ответственности Москвы в международных судах.

«Речь идет исключительно о непролонгации», — цитирует первого вице-спикера «РИА Новости».

О том, что Украина готовит пакет документов, которые необходимы для официального разрыва дружбы с Россией, Порошенко заявил 28 августа. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил 30 августа, что ведомство подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией и в ближайшие дни предложит их руководству государства, напоминает телеканал «Звезда».

В Кремле назвали неразумными планы Киева предпринять шаги, которые будут способствовать дальнейшему ухудшению двусторонних отношений России и Украины, находящихся в глубочайшем кризисе.

Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран и является основополагающим документом российско-украинских отношений.

Вопрос с продлением соглашения должен быть решен до 30 сентября.

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