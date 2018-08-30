Украина подготовилась к расторжению договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией, заявил глава ведомства Павел Климкин в четверг, 30 августа.

«Эти документы уже подготовлены. Это всегда было нашей позицией. В ближайшие дни мы внесем его формально», — приводит слова Климкина телеканал «112 Украина».

Министр подчеркнул, что в этом договоре «Россия нарушила все, что возможно».

Договор о дружбе с Россией был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года. Документ закрепляет в том числе принцип стратегического партнерства и признание нерушимости существующих границ.

Как ранее в августе заявлял Климкин, никакого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией для Украины не может быть.

Отношения между Киевом и Москвой испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.