МИД Украины заявил о желании пересмотреть договорно-правовую базу с РФ

Украина должна в корне пересмотреть договорно-правовую базу с Россией, в том числе в рамках СНГ, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ. Этот анализ готовится каждым министерством. Это не может быть сделано в один момент, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущее время. Будут в ближайшее время и дальнейшие шаги, я их назвать пока не могу», — заявил 3 сентября Климкин в эфире ICTV.

30 августа Климкин заявил, что МИД Украины подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году, и в ближайшие дни предложит их руководству государства.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уведомит Москву о прекращении действия Договора до 30 сентября.

В Кремле отметили, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения двух стран и назвали подобные шаги украинского руководства неразумными.