Захарова оценила заявление главы ВМС Украины об обмене на моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинских военно-морских сил (ВМС) Игоря Воронченко о том, что он готов сесть в российскую тюрьму вместо 24 украинских моряков, арестованных после провокации Киева в Керченском проливе.

Командующий ВМС Украины добавил, что «у него сердце разрывается», когда видит своих солдат, которых «противозаконно удерживают в России».

Захарова написала 6 декабря в Facebook, что сначала Воронченко отправил подчиненных «выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех». По мнению представителя российского МИДа, в этой ситуации будет достаточно отставки командующего украинских ВМС.

«Если только это не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время», — подчеркнула Захарова.

Ранее в этот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в мире не принято совершать обмен задержанных на других людей.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. Российские военные применили силу для их остановки. Украинские моряки были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

После случившегося в ряде областей Украины было введено военное положение, которое продлится до 26 декабря. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвалпроизошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.