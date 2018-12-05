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Украина предложила России формулу обмена заключенными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Киев предложил обменять 89 заключенных россиян на 42 украинца. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

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Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе прошел в Минске 4 декабря. По словам Марчука, в ходе встречи украинская сторона внесла предложение по обмену заключенными.

«Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев», — приводит слова украинского представителя «РИА Новости».

Марчук добавил, что, если Москва согласится, Киев готов обменять еще 66 заключенных на Украине россиян на 19 украинцев.

«Украина гарантирует, что эти предложения до 27-го числа могут быть полностью подготовлены. И с 27-го числа может начаться процедура обмена», — заверил он.

Три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их задержания. Всем 24 морякам были предъявлены обвинения в нарушении границы.

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