Джабаров назвал популизмом предложение главы ВМС Украины обменять себя на моряков

В мире не принято совершать обмен задержанных на других людей, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о его готовности сесть в российскую тюрьму вместо украинских моряков, арестованных из-за нарушения госграницы.

Сенатор назвал заявление Воронченко популизмом. «В мире такое вообще не принято: мы же не заложников взяли. Это когда заложников берут, то можно поменять одного заложника на кого-то другого. А мы взяли людей, которые совершили уголовное преступление», — цитирует Джабарова НСН.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

В настоящее время члены экипажа украинских судов арестованы и находятся в СИЗО Москвы.