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Командующий ВМС Украины решил обменять себя на украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко готов обменять себя на задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Воронченко подчеркнул, что «у него сердце разрывается», когда видит своих солдат, которых «противозаконно удерживают в России», передает телеканал «360».

Командующий ВМС Украины также выразил благодарность канцлеру Германии за поддержку после инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, он прокомментировал идею президента страны Петра Порошенко пригласить в Азовское море корабли НАТО. Воронченко напомнил, что, по соглашению, альянс для нахождения в акватории должен получить разрешение у России, однако Москва, по его мнению, не пойдет на этот шаг.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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