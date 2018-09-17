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Экс-премьер Украины раскритиковал разрыв договора о дружбе с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Разрыв договора о дружбе с Россией — это  легкомысленный и противоречащий национальным интересам Украины шаг, последствия которого будет трудно восстановить и вряд ли любое российское руководство на это пойдет. Такую точку зрения высказал экс-премьер Украины, глава комитета спасения Украины (КСУ) Николай Азаров в интервью порталу iz.ru.

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17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанный в 1997 году. Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), которым были поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины.

Как пояснил Азаров, этот договор готовился пять лет, в течение которых был создан целый ряд рабочих групп, разрабатывавших различные аспекты большого серьезного документа.

«Не вижу серьезных перспектив, что в Украине появились какие-то политические силы, которые сейчас бы понимали глубину неприятия вот этой идеи. Обдуманный шаг, но направленный против страны. Последствия этого шага будут очень долго и больно отдаваться во всех сферах жизни Украины», — сказал экс-премьер. 

Договор о дружбе является основополагающим документом российско-украинских отношений и предполагает стратегическое партнерство двух стран.

В Кремле при этом отмечали, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения двух стран, и назвали подобные шаги украинского руководства неразумными.

Несмотря на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что руководство страны собирается пересмотреть все договоры с Россией.

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