Лидер «Океана Эльзы» решил податься в политику

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что намерен идти в политику. Такое решение музыкант озвучил на конференции YES в Киеве.

Ведущий мероприятия спросил культурного деятеля, готов ли они попасть под пристальное внимание СМИ во время построения политической карьеры.

«Это не самый легкий вызов будет на этом пути, если идти в эту политическую игру, когда начинаешь принимать участие в построении государства. Но если вы к этому не готовы, то не надо даже сидеть в этом кресле, а я готов», — ответил Вакарчук.

Он добавил, что о своем окончательном решении объявит несколько позже.

Вакарчук в 2007-2008 годах был депутатом Верховной рады, однако решил досрочно сложить свои депутатские полномочия.

В 2017 году музыкант заявлял, что намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах весной 2019 года. Украинские СМИ даже писали, что он недавно ездил учиться «на президента» в США. По данным на декабрь 2017 года, певец занимал третье место в рейтинге возможных победителей будущих президентских выборов, отмечает «РИА Новости».

Ранее в сентябре нынешний президент Украины Петр Порошенко призвал будущих кандидатов на пост главы государства не бросаться пустыми обещаниями, а предлагать реальные программы.