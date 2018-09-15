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В Сети ответили на слова Порошенко о «победе» над Россией

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Пользователи соцсети «ВКонтакте» высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что соглашение об ассоциации страны с Европейским союзом — это «победа над Россией».

Свою точку зрения политик озвучил в пятницу, 14 сентября, на странице в Twitter. Порошенко припомнил, что прошло уже больше года, как документ об ассоциации вступил в силу. 

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Прежде всего комментаторы новости усомнились в том, что украинский лидер находится во вменяемом состоянии. Другие отметили, что Порошенко, видимо, больше нечем хвалиться. 

«Назвал... и упал мордой в салат... смешной дядька...» — посмеялся Николай Ивановский. 

«Отправьте его уже на обследование», — попросила Карина Разумовская. 

«Флаг вам в руки и барабан на шею! Вот только своими в Европе вас никогда считать не будут. Вступать в ЕС Украина еще полвека будет, а там, глядишь, и сам Евросоюз уйдет в небытие», — отметил Семен Абрамов. 

«Ну помимо этого Порох еще и обогатился чутка благодаря продаже страны Западу, ну и из бюджета постоянно подворовывает», — написал Алексей Кирпа.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза. Документ также предусматривает создание зоны свободной торговли, расширение секторального сотрудничества, а также изменения в области финансов и борьбы с мошенничеством.

По мнению киевского политолога Сергея Толстова, Украина при нынешнем состоянии ее экономики, общества и власти абсолютно несовместима с интеграцией в ЕС

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