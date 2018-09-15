Волкер назвал «горячей стадией войны» ситуацию в Донбассе

На сегодняшний день в Донбассе идет горячая стадия конфликта, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

«На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население… Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик добавил, что из-за боевых действий в регионе большие проблемы гуманитарного характера.

Вооруженных конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. На волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них силовую операцию.

В начале сентября 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое было совершено 31 августа. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.