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Волкер назвал «горячей стадией войны» ситуацию в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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На сегодняшний день в Донбассе идет горячая стадия конфликта, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

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«На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население… Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик добавил, что из-за боевых действий в регионе большие проблемы гуманитарного характера. 

Вооруженных конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. На волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них силовую операцию.

В начале сентября 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое было совершено 31 августа. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.

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