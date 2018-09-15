Тимошенко озвучила новую стратегию мира для Украины

Киев должен апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и разработать новую стратегию для Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» в ходе конференции YES в Киеве.

«Я верю в то, что мы вернемся к стратегиям, которые на самом деле были созданы, были подписаны. У меня в руках Будапештский меморандум, я против того, чтобы его откинули в сторону и сделали вид, что его не существует», — приводит ее слова «РИА Новости».

Вместе с тем политик признает достижения Минских договоренностей. По ее словам, конфликт в Донбассе мог быть «более жестоким и всеохватывающим», а соглашения определенным образом притормозили агрессию.

Тимошенко добавила, что после перезагрузки у власти на Украине будут все возможности поговорить о новых стратегиях.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Он фактически обязывает Киев отказаться от ядерного оружия в обмен на обязанность ядерных держав гарантировать стране безопасность.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.