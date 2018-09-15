Прямой эфир

Тимошенко озвучила новую стратегию мира для Украины

0
Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев должен апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и разработать новую стратегию для Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» в ходе конференции YES в Киеве.

«Донбасс сплотился как никогда»
Глава парламента ДНР Денис Пушилин — о ситуации в республике после убийства Александра Захарченко

«Я верю в то, что мы вернемся к стратегиям, которые на самом деле были созданы, были подписаны. У меня в руках Будапештский меморандум, я против того, чтобы его откинули в сторону и сделали вид, что его не существует», — приводит ее слова «РИА Новости»

Вместе с тем политик признает достижения Минских договоренностей. По ее словам, конфликт в Донбассе мог быть «более жестоким и всеохватывающим», а соглашения определенным образом притормозили агрессию. 

Тимошенко добавила, что после перезагрузки у власти на Украине будут все возможности поговорить о новых стратегиях. 

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Он фактически обязывает Киев отказаться от ядерного оружия в обмен на обязанность ядерных держав гарантировать стране безопасность.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР уличили Запад в содействии убийству Захарченко
Пушков назвал точными слова Кучмы о ситуации на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017