В ДНР уличили Запад в содействии убийству Захарченко

Убийство бывшего главы ДНР Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб, заявил врио главы республики Денис Пушилин в субботу, 15 сентября.

«Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ… В результате дальнейшей работы спецслужб анализа остатков взрывного устройства, выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ», — приводит его слова «РИА Новости».

Пушилин добавил, что на сегодняшний день задержан один подозреваемый, который дал «полную раскладку».

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ России.