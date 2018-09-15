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В ДНР уличили Запад в содействии убийству Захарченко

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Убийство бывшего главы ДНР Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб, заявил врио главы республики Денис Пушилин в субботу, 15 сентября. 

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«Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ… В результате дальнейшей работы спецслужб анализа остатков взрывного устройства, выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ», — приводит его слова «РИА Новости»

Пушилин добавил, что на сегодняшний день задержан один подозреваемый, который дал «полную раскладку». 

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. 

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ России.

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