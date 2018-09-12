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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве Захарченко

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) опубликовало фотографию мужчины, которого подозревают в организации покушения на экс-главу республики Александра Захарченко.

По данным правоохранителей, этот мужчина находился 31 августа в кафе «Сепар» незадолго до взрыва. Других подробностей о подозреваемом не сообщается.

Ранее в среду, 12 сентября, этот мужчина был объявлен в розыск

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. В результате инцидента также скончался телохранитель политика, 11 человек пострадали.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ России.

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