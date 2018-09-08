На месте убийства Захарченко установили мемориальный камень

В центре Донецка установили мемориальный камень в память о погибших главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко и его телохранителе.

Мемориал установили сослуживцы Захарченко.

Также к месту гибели политика люди продолжают нести цветы и свечи, отмечает «Интерфакс».

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек, погиб также телохранитель политика.

По данным советника главы ДНР Александра Казакова, взрывное устройство было заложено накануне над дверью внутри кафе. Оно сработало в момент, когда Захарченко и его спутники заходили в заведение. Казаков отметил, что это была закладка «на удачу».

Однако СМИ утверждают, что бомбу заложили над вывеской в виде Чебурашки. При этом снаряд, скорее всего, привели в действие в режиме реального времени.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.